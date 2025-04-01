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Новости 13:46

Бельский вручил Митяниной удостоверение детского омбудсмена

фото ЗакС политика Бельский вручил Митяниной удостоверение детского омбудсмена

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский вручил удостоверение уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анне Митяниной, сообщил спикер ЗакСа в своем Telegram-канале 1 апреля. Это второй срок в должности детского омбудсмена для Митяниной.

"Еще раз поздравляю с назначением и желаю успехов. А уже завтра ЗакС вместе с Анной Владимировной наметит новые реперные точки взаимодействия — ждем ежегодный доклад", - написал в публикации Бельский.

Напомним, что Анна Митянина была переизбрана на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге на заседании ЗакСа 19 марта. За ее кандидатуру проголосовали 36 из 43 депутатов. Впервые в этой должности Митянина была утверждена в конце февраля 2020 года. 

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Митянина планирует рассказать о своих идеях по регулированию негативного контента в интернете на заседании Заксобрания 2 апреля. 

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Александра Бельского


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Митянина Анна Владимировна




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