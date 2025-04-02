Сотрудников Госжилинспекции лишили премий после проверки прокуратуры

Нарушения при рассмотрении обращений граждан жилищными инспекторами были выявлены сотрудниками прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства Петербурга 2 апреля. Премии лишились 16 должностных лиц ГЖИ, в отношении еще 8 работников продолжаются служебные проверки.

По данным прокуратуры, жилищные инспекторы рассматривали обращения граждан без должного вникания, не инициировали проверки по фактам нарушения законов и не контролировали исполнения выданных предписаний.

Особое внимание надзорный орган уделил жалобам на неучастие в голосованиях на общих собраниях собственников. Согласно проверке, ГЖИ не всегда давала оценку обеспечению кворума и направляла материалы в МВД с опозданием. Из-за этого недобросовестные управляющие компании оказывались в управлении многоквартирными домами. Они были исключены Инспекций из реестра лицензий после проверок прокуратуры.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что 31 марта на должность врио главы Госжилинспекции Петербурга был назначен Юрий Кузин. С 2020 года ведомством руководила Ольга Акацевич. В конце марта она перешла на должность главы администрации Красносельского района.

Напомним, что 3 апреля в 20:00 состоится прямая линия с вице-губернатором Евгением Разумишкиным, курирующим вопросы ЖКХ и благоустройства в городе, в частности, работу Госжилинспекции. Вопросы чиновнику можно задать по телефону 246-79-49, либо на его личной странице "ВКонтакте".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру