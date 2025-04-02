Кировский райсуд обязал самокатчика выплатить компенсацию за наезд на пешехода

Пользователя электросамоката обязали выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей при наезде петербурженке, сообщила 2 апреля объединенная пресс-служба судов города. Также Кировский районный суд взыскал с ответчика 2,7 тысячи рублей за лечение истицы и 61,7 тысячи рублей судебных расходов.

Как установил суд, 29 июля 2023 года Михаил Симановский совершил наезд на Наталью Кислухину, перемещаясь по тротуару на электросамокате с пассажиром. От полученного удара в спину пострадавшая упала, ей потребовалась госпитализация. Медики зафиксировали у петербурженки сотрясение головного мозга вкупе с ушибами и гематомами, что квалифицируется как легкий вред здоровью.

"Ответчик не принес ей извинения, не интересовался ее здоровьем, не предпринимал попыток загладить вред", — сообщили в судебной пресс-службе.

Кислухина обратилась в суд с требованием взыскать с Симановского компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также затраты на лечение и на судебные расходы. Согласно материалам дела, после инцидента истец оставалась нетрудоспособной в течение 24 дней. В частности, она не могла нормально спать, у нее наблюдалось воспаление нерва, болели бедро и плечо, наблюдались проблемы с работой руки и ноги.

На заседание суда Симановский не явился.

В конце марта комитет по транспорту заключил новое соглашение с операторами кикшеринга, в соответствии с которым предусмотрено совершенствование системы штрафов для пользователей, ограничение на поездки при неблагоприятной погоде, а также оборудование стоянок для самокатов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру