Смольный определил количество баллов ОГЭ, необходимых для перехода в 10 класс

Петербургский комитет по образованию подготовил проект распоряжения, утверждающий минимальное количество баллов, которое необходимо набрать ученику на ОГЭ для перехода в 10 класс. Соответствующий документ появился на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Для перехода в 10 класс петербургским школьникам необходимо сдать ОГЭ по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, а также по двум предметам по выборам. Для основных предметов походной балл был установлен на значении 14 баллов из 37 возможных по русскому языку и 6 баллов из 31 возможного по математике.

Если ученик выбрал физику для сдачи, ему необходимо будет набрать не менее 10 баллов из 39 для перехода в 10 класс. Для сдающих химию нижняя граница также была определена на уровне 10 баллов при максимальном количестве 38 баллов. Ученики, выбравшие сдавать географию, должны получить как минимум 12 баллов из 31 возможного для перехода в 10 класс. При этом для сдающих биологию минимальная планка была установлена на уровне 13 баллов из максимальных 47.

На экзаменах по истории, обществознанию и литературе максимальное количество баллов составляет 37. Однако порог для перехода в 10 класс для каждого предмета разный. По истории необходимо набрать не менее 11 баллов, по обществознанию – от 14 баллов, а по литературе нижняя планка установлена на уровне 16 баллов.

Меньше всего баллов ученик может получить за экзамен по информатике. При максимальном количестве 21, для перехода в 10 класс необходимо набрать не менее 5 баллов. В свою очередь, ОГЭ по иностранному языку содержит самый большой максимальный балл – 68. При этом для возможности продолжить обучение в школе ученику необходимо набрать от 29 баллов за экзамен.

В сравнении с предыдущим годом, требования для перехода в 10 класс не изменились для ОГЭ по географии, истории, обществознанию, литературе и иностранному языку. Минимальное количество баллов для успешной сдачи осталось тем же для экзаменов по информатике, биологии и химии. Однако изменилось максимальное количество баллов, которое возможно набрать за все выполненные задания: с 40 до 38 по химии, с 48 до 47 по биологии и с 19 до 21 по информатике. По русскому языку в прошлом году для перехода в 10 класс необходимо было набрать 15 баллов из возможных 33, по математике – 8 из 31, по физике – 11 из 45.

Напомним, что в марте Госдума приняла закон о введении особого порядка сдачи ОГЭ в Москве, Петербурге и Липецкой области. В рамках эксперимента ученики 9 классов из этих регионов должны будут сдать только два ОГЭ по обязательным предметам для получения аттестата. При этом, если школьник желает продолжить обучение в 10 классе, ему необходимо будет как и раньше сдать два обязательных ОГЭ и еще два по предметам по выбору.

На следующий день после принятия закона вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина заверила петербуржцев, что нововведение не ущемляет права и возможности желающих продолжить обучение в школе. Она также пообещала, что в Петербурге установят минимальный проходной балл для перехода в 10 класс.

Анастасия Луценко, фото: unsplash