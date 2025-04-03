Беглов почтил память погибших в теракте на станции "Технологический институт"

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память жертв теракта, произошедшего в петербургском метро в 2017 году, сообщила пресс-служба градоначальника 3 апреля. Беглов возложил цветы к мемориалу в вестибюле станции и у ее входа.

"Восемь лет назад, 3 апреля 2017 года, наш город потряс жестокий и бесчеловечный теракт. <…> Мы чтим память погибших. У станции метро "Технологический институт" проходит акция памяти. В храмах служатся панихиды. Нас ничем не сломить и не запугать. Так будет всегда", - заявил губернатор.

Беглов подчеркнул, что в день трагедии петербуржцы показали сплоченность и единство. По его словам, медики, правоохранители и работники транспорта проявили высочайший профессионализм в тот день. Губернатор также отметил помощь водителей, офисных сотрудников, работников магазинов и кафе после теракта.

Взрыв в петербургском метро между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел 3 апреля 2017 года. В результате теракта погибли 15 человек, еще 103 пострадали. В декабре 2019 года Военный суд вынес приговор 11 обвиняемым в совершении теракта. 10 участников подрыва поезда приговорили на срок от 19 до 28 лет колонии, организатор преступления получил пожизненный срок.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного