Депутата Напсо лишили мандата за прогулы

Государственная дума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР), сообщила пресс-служба ведомства 3 апреля. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании.

Причиной для прекращения полномочий Напсо стало неисполнение им обязательства принимать личное участие в заседаниях Госдумы. Решение о лишении депутата мандата было принято единогласно. Полномочия Напсо были прекращены с момента принятия постановления 3 апреля.

"Решение вступает в силу со дня его принятия. Государственная Дума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину. Каждый депутат имеет особый правовой статус, который накладывает ответственность и обязанности", - говорится в публикации ведомства.

Напомним, что 31 марта заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале, что комиссия установила наличие основания для досрочного прекращения полномочий Напсо. Было выявлено, что депутат, проживающий за границей около двух лет, не принимал личного участия в работе Госдумы в течение этого срока.

Впервые информация о том, что Напсо может лишиться своего мандата, появилась в конце ноября 2023 года. Тогда вместе с ним досрочно прекратить полномочия хотели другого депутата от ЛДПР Бориса Пайкина. О планах рассмотреть вопрос о лишении Напсо мандата Госдума заявила в середине февраля 2025 года.

Юрий Напсо являлся депутатом нижней палаты парламента в V, VI и VII созывах. До лишения полномочий также занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи обратил в пользу государства принадлежащие Напсо предприятия, земельные участки и объекты недвижимости. Соответствующий иск направила Генпрокуратура России из-за нарушения депутатом антикоррупционного законодательства. Как отмечается в публикации Госдумы, в течение последних двух лет депутат проживает в ОАЭ.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру