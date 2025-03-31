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Новости 15:48

В Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Напсо

фото ЗакС политика В Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Напсо

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо (ЛДПР), сообщил 31 марта первый заместитель председателя комиссии Василий Пискарев в своем Telegram-канале. 

"На состоявшемся сегодня заседании Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы Напсо Юрия Аисовича <…>. За это решение проголосовали двенадцать членов комиссии, четверо воздержались", - написал Пискарев в публикации.

По его словам, Напсо, проживающий за пределами страны около двух лет, не посещает пленарные заседания Госдумы и не принимает личное участие в ее работе. В соответствии с законодательством, неисполнение депутатских обязанностей в течение 30 и более дней является основанием для досрочного прекращения полномочий парламентария. Решение Комиссии по вопросам депутатской этики и материалы к нему были направлены в Комиссию по мандатным вопросам для подготовки к рассмотрению Госдумой.

Отметим, что впервые информация о возможности досрочного прекращения полномочий Напсо появилась в конце ноября 2023 года. Тогда вместе с ним мандата хотели лишить и его однопартийца Бориса Пайкина.  Планы рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Юрия Напсо (ЛДПР) Госдума подтвердила в середине февраля 2025 года. 

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в нижнюю палату парламента был внесен законопроект, вносящий изменения в закон о статусе сенатора Совета Федерации и депутата Госдумы. Авторы инициативы предлагают обязать депутатов встречаться с избирателями не реже одного раза в месяц. Также предлагается оптимизировать процедуру рассмотрения досрочного прекращения полномочий депутата. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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