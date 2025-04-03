В ЛДПР предложили компенсировать молодоженам часть расходов на свадьбу

Депутаты Государственной думы из фракции ЛДПР выступили с инициативой о введении социального налогового вычета, позволяющего молодоженам в течение трех лет после свадьбы вернуть часть потраченных на торжество денег, сообщили 3 апреля на сайте партии.

По мнению представителей ЛДПР, налоговый вычет в размере не более 150 тысяч рублей на каждого из супругов следует предоставлять за услуги фотографа, музыкантов, свадебного агентства, кейтеринга, а также за аренду зала.

"Свадьба – дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен", - заявил депутат Станислав Наумов.

Ранее ЛДПР предлагала также ввести выплаты россиянам, прожившим в официальном браке более 30 лет. Предполагалось, что деньги пары смогут получать на юбилеи совместной жизни. Законопроект был внесен в Госдуму 14 февраля. Счетная палата в своем отзыве на документ отметила, что механизм выплат и расчеты, которые требуются для принятия решения о выплатах, не были отражены авторами проекта в сопроводительных материалах, в связи с чем ведомство не поддержало инициативу.

Напомним, 3 апреля стало известно, что петербургские власти подготовили законопроект, согласно которому многодетные семьи смогут рассчитывать на помощь от города с погашением ипотечных кредитов. Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

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