Петроградский суд оштрафовал музыканта за несообщение о себе как об иноагенте

Музыкант и специалист по компьютерной графике Михаил Ежов* оштрафован на 40 тысяч рублей по делу о ведении деятельности иностранного агента без включения в соответствующий перечень (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила 3 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Соответствующее решение вынес Петроградский районный суд.

"По результатам проведения контрольных мероприятий были установлены факты, свидетельствующие об осуществлении Ежовым* деятельности в качестве иностранного агента", — проинформировала судебная пресс-служба.

Как установил суд, с июля 2023 по август 2024 года Ежов* "с целью формирования общественно-политических взглядов и убеждений" распространял для неограниченного круга лиц сообщения СМИ и граждан, включенных в реестр иностранных агентов. Также суд решил, что иноагенты помогали петербуржцу, предоставляя ему материалы для наполнения его интернет-ресурсов. Как отдельно уточнили в пресс-службе, материалы отличались тенденциозным характером, а сам Ежов* длительное время проживает за рубежом.

Ежов* был признан иноагентом в сентябре 2024 года. Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман** за участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России.

*Минюст внес Михаила Ежова в список иностранных агентов

**Минюст внес Екатерину Шульман в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру