Шульман* оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации

Мещанский районный суд Москвы привлек политолога Екатерину Шульман* к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 1 апреля. Ее обязали выплатить 10 тысяч рублей.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Шульман Екатерина Михайловна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ <…> и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей", - говорится в публикации пресс-службы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в суде, причиной стало то, что Шульман* является сотрудником одного из структурных подразделений организации, признанной на территории РФ нежелательной.

Адвокат политолога пыталась добиться отмены рассмотрения дела из-за допущенных в протоколе неточностей: там было неверно указано место рождения Шульман* и приведены старые паспортные данные. Прокурор, в свою очередь, объяснил это технической ошибкой.

Это первое административное наказание для политолога по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Однако ранее Шульман* трижды привлекалась к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ). В августе 2022 года ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, а в сентябре и декабре 2023 года ее обязали выплатить 50 тысяч рублей.

Отметим, что 25 марта стало известно, что политолога объявили в розыск по уголовной статье. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России. Однако уже 27 марта стало известно, что информация о розыске Шульман* пропала из базы.

*Минюст внес Екатерину Шульман в реестр иностранных агентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру