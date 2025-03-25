Политолога Екатерину Шульман* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск по уголовной статье политолога Екатерину Шульман*, сообщил 25 марта ТАСС.

Информация об этом появилась в базе ведомства, убедился ЗАКС.Ру. При этом там не уточняется, по какой конкретно статье разыскивают политолога.

Фото: скриншот с сайта МВД

Екатерина Шульман* была признана иностранным агентом в апреле 2022 года. Она пыталась обжаловать свое внесение в список, но суд признал решение законным.

После этого политолога трижды привлекали к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ). Суд обязал Шульман* выплатить первый штраф в размере 10 тысяч рублей в ее 44-й день рождения в августе 2022 года. В сентябре 2023 года ее оштрафовали еще на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). В декабре того же года ее вновь обязали выплатить 50 тысяч рублей по той же статье.

В апреле 2025 года суд в Москве рассмотрит протокол в отношении Шульман* об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Соответствующая карточка есть в базе судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, что в начале марта МВД также объявило в розыск журналиста Сергея Смирнова**. Основанием могло стать уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2. ст. 330.1 УК РФ).

*Минюст внес Екатерину Шульман в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Сергея Смирнова в реестр иностранных агентов

фото: ЗАКС.Ру