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Новости 19:32

Журналиста Сергея Смирнова* объявили в розыск

фото ЗакС политика Журналиста Сергея Смирнова* объявили в розыск

Главного редактора "Медиазоны"** Сергея Смирнова* объявили в розыск по уголовной статье, сообщило 6 марта ТАСС

Информация об этом появилась в базе МВД России. При этом там не указано, по какой статьей разыскивают Смирнова*, убедился ЗАКС.Ру.

Основанием для розыска могло стать уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2. ст. 330.1 УК РФ), сообщили в правоохранительных органах ТАСС. 

Скриншот с сайта МВД

Скриншот с сайта МВД

Сергей Смирнов* был включен в перечень иноагентов вместе с "Медиазоной"** в сентябре 2021 году. Впервые за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34.1 КоАП РФ) Смирнова* оштрафовали в июле 2022 года. Через год, в июле 2023 года, его вновь привлекли к административной ответственности по той же статье. В ноябре 2024 года журналист в очередной раз получил штраф за отсутствие маркировки иноагента. 

 

*Минюст внес Сергея Смирнова в реестр иностранных агентов

**Минюст внес издание "Медиазона" в реестр иностранных агентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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