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Новости 16:55

Путин поинтересовался состоянием музшколы при консерватории Римского-Корсакова

фото ЗакС политика Путин поинтересовался состоянием музшколы при консерватории Римского-Корсакова

Президент Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой 4 апреля поднял тему о состоянии средней специальной музыкальной школы при консерватории им. Римского-Корсакова. Глава государства отметил, что материальная база площадки, "мягко говоря" пришла в тяжелое состояние. По словам Любимовой, она вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым прорабатывает этот вопрос. 

"Мы с Александром Дмитриевичем сейчас прорабатываем возможность обмена данного здания на здание, которое предоставит город, чтобы у нас была возможность в зависимости от объекта культурного наследия отреставрировать либо отремонтировать. Мы на связи с ректором нашей консерватории, подопечной которой является эта школа", - цитирует слова Любимовой пресс-служба Кремля. 

Чиновница добавила, что сейчас есть три варианта сохранения школы. Она подтвердила, что сейчас ученики вынуждены учиться в "полуаварийной ситуации". 

Ранее президент Путин пообещал посетить консерваторию Римского-Корсакова, в которой недавно закончились продолжительные реставрационные работы. 

Константин Леньков / Фото: Кремль


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