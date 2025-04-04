Путин поинтересовался состоянием музшколы при консерватории Римского-Корсакова

Президент Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой 4 апреля поднял тему о состоянии средней специальной музыкальной школы при консерватории им. Римского-Корсакова. Глава государства отметил, что материальная база площадки, "мягко говоря" пришла в тяжелое состояние. По словам Любимовой, она вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым прорабатывает этот вопрос.

"Мы с Александром Дмитриевичем сейчас прорабатываем возможность обмена данного здания на здание, которое предоставит город, чтобы у нас была возможность в зависимости от объекта культурного наследия отреставрировать либо отремонтировать. Мы на связи с ректором нашей консерватории, подопечной которой является эта школа", - цитирует слова Любимовой пресс-служба Кремля.

Чиновница добавила, что сейчас есть три варианта сохранения школы. Она подтвердила, что сейчас ученики вынуждены учиться в "полуаварийной ситуации".

Ранее президент Путин пообещал посетить консерваторию Римского-Корсакова, в которой недавно закончились продолжительные реставрационные работы.

Константин Леньков / Фото: Кремль