Смольный с правоохранителями вновь наведались в Апраксин двор

Очередной рейд в Апраксином дворе провели сотрудники правоохранительных органов и правительства Петербурга, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Игорь Потапенко 4 апреля. На этот раз Смольный с силовиками занялись сносом незаконных построек.

"Продолжаем очищать Апраксин двор от незаконной торговли системно и последовательно. <…>Сегодня в фокусе — Москательная линия и Мариинский проезд. Демонтируем незаконные постройки, освобождаем городскую землю. Разница уже заметна, но впереди ещё много работы", - заявил Потапенко в публикации.

Судя по опубликованному вице-губернатором видео, в демонтаже нелегальных павильонов помимо работников ведомств была задействована крупная техника. В частности, на одном из видеороликов запечатлено, как конструкцию сносят при помощи ковша экскаватора.

Вице-губернатор подчеркнул, что после предыдущего крупного рейда в Апраксином дворе, состоявшегося 20 марта, сотрудники комитета по вопросам законности провели ещё несколько выездов при поддержке правоохранителей. Один из них состоялся 31 марта. Тогда сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности изъяли товара на сумму порядка 100 тысяч рублей и демонтировали торговое оборудование и палатки.

Напомним, что по итогам предыдущей крупной проверки 20 марта правоохранители обнаружили 25 нелегальных мигрантов, выдали 33 повестки в военкомат, демонтировали 31 нелегальный торговый павильон, а также изъяли контрафактные товары на общую сумму около 5 млн рублей, шесть транспортных средств и один прицеп. Тогда же Потапенко пообещал, что сотрудники Смольного и силовики будут продолжать проводить рейды на территории рынка.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру