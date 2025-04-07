Только два депутата ЗакСа от ЕР встретились с комсомольцами на личном приеме

Представители молодежного крыла в петербургском отделении КПРФ попытались записаться на прием ко всем 30 депутатам Законодательного собрания из фракции "Единая Россия". Пообщаться с комсомольцами лично согласились лишь двое депутатов: Александр Ржаненков и Вера Сергеева, сообщил ЗАКС.Ру представитель объединения Александр Рогожкин. Остальные парламентарии доверили встречу с представителями ЛКСМ своим помощникам.

Акция комсомольцев была направлена на проверку того, насколько охотно народные избранники из правящей партии идут на контакт со своими потенциальными избирателями. В ЛКСМ отмечают, что у большинства парламентариев прием организован в рабочие часы, а также в ходе эксперимента обнаружился депутат, который отказал в приеме из-за отсутствия прописки заявителя в соответствующем избирательном округе. Комсомольцы решили поделиться этим наблюдением с контролирующими органами.

Тем депутатам от ЕР, с которыми не удалось пообщаться в очном формате, активисты направили обращения. Они намерены проконтролировать, чтобы ответы на их письма поступили в установленный законом срок в 30 дней. Основная тема обращения посвящена запрету на проведение массовых мероприятий без согласования Смольного из-за антикоронавирусных ограничений.

Ранее Рогожкин с товарищами пытался через суд добиться отмены ограничительных мер на проведение массовых мероприятий из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Суд отказал.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру