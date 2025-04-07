Бизнес-омбудсмен в среду выступит с докладом перед депутатами ЗакСа

На очередном заседании петербургского Законодательного собрания 9 апреля запланировано выступление уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерия Калугина, следует из анонсированной повестки заседания.

В среду он представит доклад о работе за год во второй раз. Калугин занимает пост бизнес-омбудсмена с 2023 года. До назначения на должность он занимал пост заместителя руководителя администрации губернатора.

Ранее перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о своей работе в 2024 году выступила уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина. Как это было - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру