Поправки в закон о маткапитале рекомендованы к принятию в первом чтении

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания на заседании 7 апреля рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Речь идет о возможности использования средств регионального маткапитала для подключения жилых и садовых домов в Петербурге и Ленобласти к сетям электро- и водоснабжения, а также водоотведения.

Докладчиком по содержанию законопроекта выступил один из его авторов, глава комиссии по соцполитике и здравоохранению Александр Ржаненков. "Достаточно чувствительные эти затраты, — отметил парламентарий. — Это всё учтено. Соответствующий проект поддержан губернатором города, дополнительных затрат из бюджета никаких не требуется, поэтому предлагается поддержать эту возможность использования материнского капитала".

Представители комитета по социальной политике и комитета финансов в своих выступлениях сообщили о поддержке законопроекта.

Депутат Андрей Алескеров поинтересовался у Ржаненкова возможностью расширения географии применения закона на другие регионы Северо-Запада, в том числе на Новгородскую и Псковскую области, а также на Карелию. При этом он сослался на то, что "достаточно большая" часть петербуржцев имеет домовладения в этих регионах.

Докладчик назвал вопрос "правильным", но уточнил, что сейчас проект разрабатывался в рамках взаимодействия Петербурга и Ленобласти. При этом он допустил возможность проработки вопроса при возникновении подобной необходимости.

О подготовке законопроекта, расширяющего возможности использования маткапитала в Петербурге, стало известно в начале марта. Сейчас величина регионального материнского капитала составляет в городе 213 234 рубля, выплата полагается родителям с тремя и более детьми. Остаток неизрасходованных средств остается неизменным, в феврале в ЗакС внесли проект о ежегодной индексации этих средств.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру