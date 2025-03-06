Петербургский маткапитал предложат использовать на водоснабжение жилых домов

Петербургским депутатам предложат к рассмотрению законопроект о расширении возможностей для использования регионального материнского капитала, сообщил 6 марта в своем Telegram-канале председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денис Четырбок. Речь идет о предоставлении права тратить средства на проведение электро- и водоснабжения, а также водоотведение в жилых и садовых домах на территории Петербурга и Ленобласти.

"Своей новой инициативой предлагаем разрешить семьям расходовать петербургский маткапитал в том числе и на это направление. Мера, лично на мой взгляд, — полезная и необходимая, потому что некоторые частные дома до сих пор находятся без воды и света", — написал Четырбок.

Сейчас петербургский маткапитал разрешено тратить, среди прочего, на газификацию частных домов. Здесь речь идет не только об оплате работ по прокладке газопровода, но также, например, о покупке газовых котлов и плит или же тратах на проектирование.

Размер петербургского маткапитала составляет 213 234 рубля, указанное значение на 4,6 % превышает прежнюю величину. Правом получения подобной меры поддержки в городе обладают родители с тремя и более детьми. В начале февраля на рассмотрение ЗакСа поступил проект об индексации неизрасходованного остатка маткапитала. В настоящее время выделенные средства индексации не подлежат.

Кроме того, в конце прошлого месяца ЗакС принял в третьем чтении поправки в закон о маткапитале, разрешив расходовать средства на установку окон.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру