Наказание за мат предложили увеличить в 10 раз

Законопроект об увеличении штрафов за употребление мата в общественных местах и в интернете планируется внести на рассмотрение межфракционной комиссии ведомства по защите русского языка, сообщил 7 апреля ТАСС. Об этом изданию сообщили в пресс-центре депутата Госдумы Александр Аксененко.

"У нас в Государственной думе есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение Всемирного русского народного собора услышало этот призыв. Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете", - рассказал Аксененко изданию.

По словам парламентария, максимальные штрафы за использование ненормативной лексики в публичном пространстве предлагается увеличить с 1 тысячи рублей до 10 тысяч для физических лиц. Отметим, что в соответствии с действующим законодательством употребление мата классифицируется как мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ). За такой проступок гражданам грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Ввести штрафы также планируется для юрлиц, занимающимся организацией выступлений исполнителей, использующих мат в своих песнях. Как отметил Аксененко, в нынешнем законодательстве присутствует пробел, в соответствии с которым организаторы подобных мероприятий не привлекаются к ответственности за приглашение "матерящихся" артистов.

По словам сопредседателя правления Новосибирского отделения ВРНС Евгения Цыбизова, нарушения будут выявляться правоохранителями при помощи камер видеонаблюдения.

С 2014 года в России действует запрет на употребления мата в СМИ, он распространяется в том числе на кино, театры, концерты, литературу и искусство. В январе 2025 года Роскомнадзор сообщил, что только в период с 2020 по 2024 года было составлено 750 протоколов на общую сумму более 4,5 миллиона рублей штрафов.

С февраля 2021 года в России также действует закон, запрещающий использование нецензурной брани в интернете. В соответствии с ним социальные сети обязуются удалять публикации пользователей, содержащие нецензурную лексику.

В апреле 2022 года депутаты Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок, Павел Крупник и Всеволод Беликов подготовили законопроект, регулирующий уличное искусство. Согласно ему, предлагалось запретить определенные темы, надписи и рисунки. Под запрет попадало также использование мата.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру