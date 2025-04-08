Потехина назвала колледжи, которые примут учеников после двух ОГЭ

В 2025 году в Петербурге 29 колледжей будут готовы принять на обучение выпускников 9-х классов, сдавших только ОГЭ по русскому языку и математике, сообщила 8 апреля вице-губернатор города Ирина Потехина. В них ученики смогут освоить программы по 19 профессиям, на которые можно поступить только с двумя выпускными экзаменами.

Как отметила Потехина, для удобства поиска подходящего образовательного учреждения правительство города разработало сервис, в котором все колледжи отмечены на карте. Он также отображает, какие именно профессии возможно получить в том или ином учреждении СПО. Для этого достаточно кликнуть на иконку с названием колледжа.

Судя по карте, наибольшее количество колледжей оказалось в Красносельском, Московском и Невском районах – там с двумя ОГЭ принимают в пять колледжей. По четыре образовательных учреждения, куда можно поступить с двумя итоговыми экзаменами, оказалось в Приморском и Калининском районах. На территории Фрунзенского, Выборгского и Кировского районах расположено три доступных колледжа, а в Василеостровском – два. В остальных районах города лишь по одному учебному заведению, где обучают профессиям, для которых требуется сдать только ОГЭ по русскому языку и математике.

Потехина также предупредила, что скоро классные руководители начнут опрашивать учеников 9 классов, которые выбрали сдавать два экзамена, какие профессии они хотят получить в дальнейшем. Это необходимо, чтобы комитет по образованию мог распланировать количество дополнительных бюджетных мест, подчеркнула она.

Вице-губернатор также призвала неопределившихся учеников сдавать 4 экзамена, так как с двумя ОГЭ продолжить обучение в 10 классе или поступить в колледж на профессию вне утвержденного списка будет невозможно.

Напомним, что закон, позволяющий девятиклассникам Петербурга, Москвы и Липецкой области получить аттестат, сдав только два итоговых экзамена, был принят в марте этого года. В начале апреля Смольный определился с количеством баллов, которые необходимо набрать на ОГЭ тем, кто желает перейти в 10 класс.

Тогда же были утверждены самые востребованные профессии, поступить на которые можно будет только с двумя итоговыми экзаменами. Всего их 19, среди них: сварщики, слесари, повара, швеи, электромонтажники и другие.

Анастасия Луценко, фото: unsplash