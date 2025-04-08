Госдума утвердила наказание за дискредитацию армии и призывы к санкциям из корысти

Законопроект, вводящий наказание за призывы к санкциям против России, дискредитацию армии страны и оказание содействия в исполнении решений иностранных организаций, в которых Россия не участвует, совершенные из корыстных побуждений, был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, сообщил 8 апреля ТАСС. Соответствующие поправки будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

В соответствии с принятой инициативой, за призывы ввести или продлить санкции против России, совершенные из корысти или по найму, вводится наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до 5 лет. Также осужденному придется выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, вводится наказание за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, совершенное из корыстных побуждений или по найму. За подобное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы от 2 до 7 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Кроме того, осужденного может ожидать конфискация имущества.

В свою очередь, за "корыстную" дискредитацию российской армии могут лишить свободы на 7 лет, а также запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 марта вместе с серией других инициатив, направленных на защиту безопасности страны от иностранного вмешательства. Авторами инициатив выступили около 400 депутатов Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой. Из внесенных тогда законопроектов на заседании 8 апреля был также принят закон, позволяющий признавать иноагентами граждан, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Россия, а также решений зарубежных госорганов, если они направлены против безопасности РФ.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру