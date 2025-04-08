Проект "Твой бюджет" возвращается в сферу благоустройства

В Петербурге начал работать городской проект "Твой бюджет. Благоустройство. Комфортный Петербург", сообщила 8 апреля пресс-служба губернатора города Александра Беглова. Благодаря ему жители города получат возможность предложить свои идеи по развитию городской среды.

В реализации проекта задействованы все администрации районов города. В этом году они будут принимать предложения граждан с 14 по 27 апреля. Направить предложение петербуржцы могут на официальные электронные адреса администраций. Инициативы пройдут отбор и после будут выставлены на голосование, которое состоится с 7 по 8 июля 2025 года. Планируется, что подведение итогов состоится уже 9-10 июля.

"Проект "Твой бюджет" давно действует в нашем городе и пользуется большой популярностью. <…> В последние годы программа продолжала действовать в других сферах – образовании, цифровых технологиях. К нам поступало немало обращений о возобновлении "Твоего бюджета" именно в части благоустройства. С учетом задач нашего приоритетного направления "Комфорт и уют в городе" и стартовавших в 2025 году новых президентских нацпроектов мы вернули возможности "Твоего бюджета" неравнодушным петербуржцам", - прокомментировал возвращение проекта в сферу благоустройства Беглов.

Как отмечается в публикации, петербуржцы смогут внести свой вклад в проработку предложений в том числе на этапах, следующими после отбора и голосования. То есть авторы победивших идей смогут поучаствовать в их проектировке и реализации, на которые город планирует выделять до 20 млн рублей на проект. Такие инициативы также будут включены в проект адресной программы "Комфортная городская среда Санкт‑Петербурга".

Проект "Твой бюджет" реализуется в Петербурге уже около 10 лет – с 2016 года. В 2022 году из него вышло отдельное направление "Твой Бюджет: Благоустройство. Формирование комфортной городской среды", однако в 2023 и 2024 годах его реализация не проводилась.

За время существования проекта в сфере благоустройства на Васильевском острове открыли сквер, посвященный фильму "Осенний марафон", организовали несколько веломаршрутов, включая стоянку для велосипедов у станции метро "Старая деревня", а также "облагородили" территории, примыкающие к станциям метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас".

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного