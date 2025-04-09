Законопроект об освобождении опекунов инвалидов от транспортного налога прошел первое чтение

Петербургский парламент 9 апреля в первом чтении поддержал законопроект о корректировки положения, согласно которому опекуны инвалидов с детства освобождены от уплаты транспортного налога. Послабления распространят на автомобили, произведенные после 2020 года на территории Евразийского экономического союза. Предлагаемый законопроект снимет географические ограничения.

Согласно данным комитета по социальной политике Петербурга, сейчас на эту льготу могут претендовать, предположительно, 1,2 тысячи человек. Такие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту.

Инициативу подготовила группа депутатов из фракции "Единая Россия". Предполагается, что после принятия закона его положение будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Документ был внесен в парламент еще в конце февраля 2025 года.

На днях ЗАКС.Ру рассказывал о планах депутатов предложить Государственной думе сделать послабления для многодетных семей в части уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости земельных участков площадью шесть соток.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру