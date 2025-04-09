На блокадницу Людмилу Васильеву составили протокол о дискредитации армии

Протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении 83-летней блокадницы Людмилы Васильевой поступил в Куйбышевский районный суд. На это обратило внимание издание "Бумага"* 9 апреля.

Соответствующая карточка появилась на сайте суда. Дело было передано судье днем 8 апреля. На данный момент информации о запланированных заседаниях в карточке нет.

Напомним, что повестку с требованием явиться в отдел полиции Васильева получила 18 марта. В документе сообщалось, в ее отношении собираются составить протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для вызова Васильевой в полицию мог стать плакат, с которым она вышла к Гостиному двору 24 февраля 2025 года. В тот день полицейские не стали задерживать женщину.

Напомним, что Людмила Васильева активно участвует в политической жизни Петербурга. В 2024 года она даже собиралась участвовать в выборах губернатора города. Баллотироваться на них она планировала как самовыдвиженка, для регистрации в качестве кандидата ей требовалось собрать не менее 73 тысяч подписей в свою поддержку. Однако женщина смогла получить лишь 5,5 тысяч.

*Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру