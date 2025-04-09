В петербургском метро запустили "Поезд Победы"

Торжественный запуск "Поезда Победы" на синей ветке петербургского метрополитена состоялся 9 апреля, сообщила пресс-служба комитета по транспорту. Шестивагонный пассажирский состав, подготовленный специально к 80-летию со Дня Победы, будет курсировать по Московско-Петроградской линии 31 мая.

"Поезд Победы" украшен юбилейной символикой в соответствии с городской программы по брендированию общественного транспорта. Метрополитен решил также включить в оформление вагонов около 30 детских рисунков, выполненных в рамках всероссийской акции "Рисуем Победу". В поезде размещены работы учащихся художественных школ как Петербурга, так и других городов страны.

Первыми пассажирами, которые проехались на "Поезде Победы", стали представители хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф.М. Козлова, а также некоторые авторы рисунков, украшающих стены вагонов. После осмотра поезда участники хора исполнили песню из своего репертуара.

"Мы храним память о героизме наших воинов, о подвиге Ленинграда через связь поколений. В рисунках мы видим ту "Радость Победы", о которой дети узнают из книг, фильмов и песен, из истории своей семьи, <…> В каждом из нас живет эта память. Очень важно, что дети передадут ее будущим поколениям", - прокомментировал брендированный вагон губернатор Петербурга Александр Беглов.

Участники хора ветеранов также оценили оформление "Поезда Победы", в частности, детские рисунки

"Рисунки восхитительные. Они разные по качеству. Но по душе, по настроению - прекрасные. Спасибо родителям юных художников, спасибо самим детям", - отметил один из участников хора Эдуард Мексин.

"Чувствуется, что рисунки сделаны с душой. Такие талантливые дети. Я восторгаюсь. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Побольше праздников таких, как сейчас. Это останется надолго", - добавил другой представитель хора Владимир Романов.

Украшение Петербургского метро к юбилею Победы включает не только брендированный поезд. На красной ветке к 1 апреля уже были оформлены 58 головных вагонов, а до 20 мая поздравительные баннеры и флаги будут украшать 25 фасадов зданий метрополитена.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в Петербурге завершилось вручение юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." ветеранам. Соответствующая награда была выдана 47 тысячам ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба комитета по транспорту