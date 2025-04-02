В Петербурге завершили вручение медалей ветеранам в честь 80-летия Победы

О завершении в Петербурге вручения юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." сообщила 2 апреля пресс-служба губернатора города Александра Беглова. Всего награду получили более 47 тысяч петербуржцев.

"Петербург выполнил поручение Президента. Медали в честь 80-летия Великой Победы вручены больше, чем за месяц до знаменательного юбилея. Мы были рады чествовать наших героев, взявших верх в ожесточенных сражениях Великой Отечественной. Это знак нашей безмерной благодарности ветеранам за их подвиг, за жизнь нынешних поколений, за добытую Победу, свободу и независимость нашей Родины", - прокомментировал губернатор.

Первые медали петербуржцам вручил сам президент России Владимир Путин перед началом праздничного концерта в БКЗ "Октябрьский" в честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2025 года. Из рук губернатора Петербурга награды получили жители блокадного Ленинграда, проживающие в Кировском районе. Церемония вручения состоялась в феврале 2025 года в музее "Анна Ахматова. Серебряный век".

Награда была учреждена указом президента страны в сентябре 2024 года. В Петербурге на ее получение могли рассчитывать ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Вручение проходило как в публичных местах, так и на дому у ветерана – выбор места зависел от состояния здоровья получателя.

Помимо наград, государство также планирует предоставить ветеранам денежные выплаты. В феврале 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, что правительство выделит более 23 млрд рублей на выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны в честь юбилея Победы.

Также в октябре 2024 года Александр Беглов утвердил изменения в Социальный кодекс, согласно которым участники Великой Отечественной войны будут получать 15 тысяч рублей к юбилеям Победы. Ранее эта выплата составляла 10 тысяч рублей.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного