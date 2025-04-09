Табличка "Последнего адреса" пропала с дома, где арестовали Мейерхольда

Неизвестные сняли табличку в честь театрального режиссера Всеволода Мейерхольда c "Первого жилого дома Ленсовета" на набережной реки Карповки, 13, сообщила "Фонтанка.ру" 9 апреля. Ее установили 6 апреля активисты движения "Последний адрес", которые занимаются увековечиванием памяти реабилитованных жертв политических репрессий.

По информации издания, табличка исчезла с фасада дома вечером 8 апреля. Судя по камерам видеонаблюдения, ее сняла неизвестная женщина с собакой, вместе с ней был мужчина. Предположительно, они могут проживать в этом же доме. Жильцы и другие неравнодушные петербуржцы намерены обратиться в полицию. В "Последнем адресе" "Фонтанке.ру" рассказали, что активисты также обсуждают этот вопрос. Помимо этого, планируется направить обращение в комитет по культуре и на имя уполномоченной по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой.

"Я прошу, во-первых, относиться спокойно к тому, что произошло с табличкой Мейерхольда. Во-вторых, каждому, кому не всё равно, предпринять какие-либо действия со своей стороны. И мы надеемся на неравнодушие в том числе театрального сообщества", — приводит слова координатора проекта "Последний адрес" в Петербурге Марины Демиденко издание.

Она также отметила, что установка таких табличек может встречать сопротивление в обществе. Некоторые петербуржцы снимают их самостоятельно или пытаются добиться демонтажа на отдельных адресах. Часто управляющие компании не хотят взаимодействовать с проектом и отказываются выносить вопрос об установке на обсуждение собственников.

В случае с табличкой Мейерхольда "Последний адрес" смог получить письменные согласия от жильцов и собственников дома, а также от двух компаний, арендующих помещения в здании. Инициатором установки выступила сотрудница "Эрмитажа" Татьяна Праздникова, она же оплатила изготовление мемориального знака.

Иногда критика в адрес табличек звучит и от политиков. Так, летом 2024 года лидер "Коммунистов России" и кандидат в губернаторы Петербурга Сергей Малинкович возмутился появлением двух табличек на Петроградской стороне. Тогда политик заявил, что собирается добиться демонтажа мемориальных знаков в городе.

Проект "Последний адрес" появился в 2014 году в Москве. До Петербурга первые таблички "добрались" в 2015 году. Целью проекта является сохранение памяти жертв политических репрессий, осуществлявшихся в советское время. Для этого активисты устанавливают стальные таблички с именем, профессией, датами рождения, расстрела и реабилитации на дом, где жил репрессированный. На данный момент в Петербурге насчитывается порядка 400 таких мемориальных знаков.

Анастасия Луценко, фото: MR7