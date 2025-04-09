Госдума запретила устраивать зрелища без обеспечения безопасности

Депутаты Государственной думы 9 апреля приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об обеспечении безопасности граждан при проведении зрелищных мероприятий, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Авторами инициативы выступили ряд депутатов и сенаторов, включая Елену Ямпольскую, Василия Пискарева и Елену Драпеко.

"Законом будет запрещено проводить зрелищное мероприятие, если место проведения не имеет инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической", — говорится в сообщении Госдумы.

Согласно тексту, организатор должен заблаговременно уведомлять органы госвласти и местного самоуправления о проведении мероприятия. Передаче подлежит информация о времени и месте проведения мероприятия, его тематике и о планируемом количестве участников. Затем данные должны перенаправляться в полицию, причем произойти это должно не позднее, чем за 10 дней до события.

Помимо прочего, в текст закона "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" вводится требование к организаторам проводить эвакуацию посетителей в случае угрозы безопасности.

Днем ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о действии в течение года решения о призыве на срочную службу в армию.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру