В Петербурге началась уборка рек и каналов

Суда природоохранного флота Петербурга начали уборку водных объектов города в соответствии с летним графиком после старта сезона навигации, сообщила 10 апреля пресс-служба губернатора города Александра Беглова. В этом году в плане уборки числятся 367 объектов.

"Состояние рек и каналов имеет важнейшее значение для поддержания экологического благополучия Петербурга. Сейчас наш природоохранный флот насчитывает более 150 судов с самым разным функционалом. <…> В планах на ближайшие годы – модернизация флота. У Петербурга должны быть современные суда, способные обеспечивать экологическую безопасность, реагировать на любые нештатные ситуации", - заявил Беглов.

В скором времени СПб ГБУ "Экострой" направит природоохранные суда на уборку водных объектов в исторической части города. Как отмечается в публикации, акватории Невы, Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова убираются круглогодично. Только в 2024 году с их поверхности было снято более 2 тысяч кубометров мусора.

Также продолжится очистка дна реки Новой на промежутке от поликлиники № 88 до улицы Солдата Корзуна. Работы на объекте начались еще в 2022 году, работники "Экостроя" уже расчистили более 3 тысяч метров речного дна.

Напомним, что сезон навигации в 2025 году стартовал 7 апреля. В свою очередь, период развода мостов начался 10 апреля – первым пролеты поднял Дворцовый мост. По информации петербургского комитета по транспорту, мосты через Неву будут разводить в Петербурге каждую ночь вплоть до 30 ноября, а мосторазвод на Большой Невке будет проходить с 20 апреля по 15 ноября. Исключениями станут праздничные дни 1–2 и 9–10 мая, 12–13 июня и 4–5 ноября. Также помешать разводу может экстремальная погода: сильный ветер, мороз или паводок.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного