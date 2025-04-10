Глава Зеленогорска сообщил о возвращении пострадавшей от вандалов жар-птицы

Металлическая скульптура жар-птицы вернулась на свое прежнее место в сквере Юность, оповестил 10 апреля своих подписчиков во "ВКонтакте" глава МО "Город Зеленогорск" Дмитрий Чечин. В конце марта статую увезли на восстановление после набега неизвестных вандалов.

Как написал Чечин, жар-птица вновь поселилась в парке после "отдыха в санатории". Там, по его словам, скульптура обзавелась "новым роскошным хвостом после витаминного курса" и "синим стильным оперением".

"Привезла с собой свежие молодильные яблочки, которые теперь золотом переливаются. А еще в санатории привели в порядок ее любимое дерево, на котором она так любит отдыхать", — порадовался Чечин.

Об отправке жар-птицы "в санаторий" глава Зеленогорска писал 31 марта. Перед этим неизвестные повредили скульптуру, отпилив украшающие ее "молодильные яблоки". Этот факт весьма обескуражил муниципала. "Ведь для этого нужно было специально собраться, взять инструмент, приложить немалые усилия и, видимо, свято верить в магические свойства металлических фруктов", — удивлялся он на своей странице.

Глава МО предполагал, что статую удастся вернуть после ремонта "к маю". В итоге работы уложились приблизительно в полторы недели.





Состояние скульптуры до и после ремонта, фото: Дмитрий Чечин / "ВКонтакте"

Чечин возглавляет Зеленогорск с сентября 2022 года, когда он победил на довыборах в муниципалитет. До этого, с 2017 года, он руководил местной администрацией поселка Белоостров. На выборах в 2024 году он вновь вошел в состав муниципального совета и был переизбран на место главы. Среди прочего, муниципал известен своими родственными связями: его мать, Наталья Чечина, занимает должность вице-губернатора Петербурга. В октябре 2024 года стало известно о том, что жена главы Зеленогорска Анастасия Чечина стала новым руководителем подведомственного администрации Курортного района кинотеатра в Сестрорецке.

Андрей Казарлыга, фото: Дмитрий Чечин / "ВКонтакте"