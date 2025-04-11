Доходы бюджета Петербурга должны будут составить 2,9 трлн рублей в 2035 году

Реализация обновленной стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года потребует роста поступлений в казну города до 2,9 трлн рублей, говорится в опубликованном 11 апреля проекте документа. По итогам 2024 года исполнение доходов бюджета составило 1,35 трлн рублей.

"Для обеспечения объема бюджета Санкт-Петербурга, достаточного для реализации Стратегии 2035, необходимо обеспечить рост доходов бюджета Санкт-Петербурга к концу 2035 года до 2 947,5 млрд руб.", — говорится в проекте стратегии.

Как отмечается, в период с 2017 по 2024 годы доходы бюджета Петербурга увеличились в 2,6 раза.

С учетом существующих условий и ограничений для обеспечения доходов в казну потребуется устойчивый рост экономики города в 2025-2035 годах, пишут авторы проекта. Среднегодовые темпы роста ВРП должны будут держаться на уровне 103,7 %. При этом еще в 2018 году рост индекса физического объема ВРП ожидался на уровне 3,5-5 %, а в 2022-2035 годах — на уровне 5 %. Фактически же рост ВРП в 2019-2021 годах составил 106 %, в 2022 и 2023 годах — 97,6 % и 98,1 % соответственно. Согласно имеющимся оценкам, в 2024 году значение показателя должно составить 103 %.

Из текста опубликованного проекта также следует, что к 2035 году Смольный рассчитывает открыть 16 новых станций метро. Средняя продолжительность поездки от дома до работы к этому времени должна будет составить 50 минут, при этом в 2023 году горожане тратили на это 60,2 минуты.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру