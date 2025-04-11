Смольный запланировал строительство 16 новых станций метро к 2035 году

В ближайшую десятилетку в Петербурге планируется строительство 16 новых станций метрополитена, следует из проекта обновленной стратегии социально-экономического развития города на период до 2035 года. Документ был опубликован 11 апреля на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Строительство новых станций подземки обозначено в качестве одной из целей повышения транспортной доступности и эффективности транспортной системы в Петербурге. Также к 2035 году 71,2 % региональных и межмуниципальных дорог должны будут соответствовать нормативам.

Еще одной целью указано достижение продолжительности средней поездки на работу на уровне 50 минут. Подобный срок указан в документе в качестве "предельного комфортного времени в пути на работу для 8-часового рабочего дня". В 2023 году горожане тратили на это 60,2 часа, в то время как в 2019-м у них уходило на дорогу в среднем по 49 минут.

В тексте проекта говорится о шести станциях метрополитена, введенных в эксплуатацию в период 2019-2024 годов. Протяженность линий подземки за этот период увеличилась на 5,2 %. Также авторы стратегии отмечают, что с 2021 по 2024 годы доля населения, проживающего в шаговой доступности от станций метро, уменьшилась с 39,5 % до 37,3 %.

В целом удовлетворенность горожан работой общественного транспорта уменьшилась с 80,1 % в 2021 году до 78,3 % в 2024 году.

В целом в рамках обновленной стратегии планируется обеспечить в Петербурге развитие современной транспортной инфраструктуры и увеличить пропускную способность магистралей. Железнодорожный транспорт рассчитывают интегрировать в систему городских пассажирских перевозок с созданием единой сети рельсового транспорта. Кроме того, планируется обновление имеющегося подвижного состава и развитие гибкой маршрутной сети пассажирского транспорта с учетом формирующихся пассажиропотоков.

Последней открытой к настоящему моменту станцией является "Горный институт", он заработал в конце 2024 года. Перед этим, в 2019 году, были открыты станции "Площадь Славы", "Дунайская" и "Шушары". Между тем, по заявлениям губернатора Александра Беглова, в 2024 году планировалось открыть больше одной станции. В 2021 году он сообщал президенту Владимиру Путину о планах ввести в строй семь станций, в 2023 году он говорил уже о трех. Помимо "Горного института" также речь шла о "Путиловской" и "Юго-Западной". Обе станции пока не открыты, на них ведутся работы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру