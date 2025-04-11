В Росприроднадзоре прокомментировали гибель бобров в реке Оккервиль

Залповых аварийных сбросов в реку Оккервиль не было, сообщила 11 апреля "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Ранее на берегу реки были обнаружены тела бобров.

"Относительно текущей ситуации об обнаружении мертвых особей на двух участках реки, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора информирует, что залповых аварийных сбросов в реку, которые могли привести к гибели животных, не фиксировалось", - заявили в пресс-службе ведомства.

По информации Росприроднадзора, бобры заселяются в районе реки Оккервиль уже в течение нескольких лет. Однако ранее информация о случаях гибели животных в ведомство не поступала. В Росприроднадзоре также напомнили, что бобры находятся под охраной государства. За причинение вреда животным или местам их обитания предусмотрена административная ответственность.

Тела бобров обнаружила петербурженка во время прогулки с собакой вечером 10 апреля. Местные жители предположили, что причиной гибели животных могли стать средства, которыми травят крыс. Однако в администрации Невского района заявили, что в последнее время дератизация в области реки не проводилась.

На поиски мертвых бобров отправились сотрудники комитета по благоустройству Петербурга.

Ранее ЗАКС.ру писал, что река Мурзинка Невском районе окрасилась в красный цвет. Тогда Росприроднадзор связал инцидент с несанкционированным сбросом сточных вод.

Анастасия Луценко, фото: unsplash