ТРЦ "Рио" хотят снести ради строительства жилого комплекса

Компания "Словацкий дом" намерена снести торгово-развлекательный центр "Рио" во Фрунзенском районе, чтобы построить на этом месте жилые дома. Соответствующей предложение организация направила к проекту землепользования и застройки, сообщает издание "Фонтанка" 12 апреля.

Сейчас "Словацкий дом" владеет участком площадью 150 тысяч кв.м, на котором расположен торговый центр. В заявке компания указала, что этот район нуждается в качественной жилой застройке. Также застройщик представил проект планируемого квартала с благоустройством. "Словацкий дом" просит установить на этом участке территориальную зону, которая позволит строить дома высотой 73 метра.

Напомним, обновленные правила землепользования и застройки могут быть приняты в Петербурге до сентября, считают в комитете по градостроительстве и архитектуре. Предложения от организаций и заинтересованных граждан будут приниматься до 15 апреля.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру