В Петербурге создадут комиссию по охране редких видов животных и растений

Комитет по природопользованию подготовил проект постановления о создании в Петербурге комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, документ опубликован 14 апреля на сайте Смольного. В течение следующих двух недель инициатива будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что во главе комиссии встанут представители комитета по природопользованию. Должность председателя займет глава комитета Кирилл Соловейчик, заместителя — его же заместитель по комитету Андрей Самусевич, а секретаря — начальник отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий комитета Николай Ахматович. В состав комиссии войдут депутаты Законодательного собрания Ольга Герасина и Александр Ходосок, компанию им составят директор Ботанического института РАН Дмитрий Гельтман, президент Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей Андрей Островский и директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

Предполагается, что комиссия станет постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при правительстве Петербурга. Целью ее деятельности станет решение вопросов, связанных с ведением Красной книги Петербурга, в том числе занесения в нее и исключения из нее видов животных, растений и иных организмов.

Заседания комиссии собираются проводить "по мере необходимости". Вынесенные решения, как говорится в проекте положения о комиссии, могут становиться "основанием для подготовки проектов правовых актов и поручений губернатора".

На прошлой неделе комитет по природопользованию дал старт регистрации желающих поучаствовать в переносе мигрирующих жаб через дорогу в заказнике "Сестрорецкое болото". Заодно волонтеры должны будут подсчитывать количество амфибий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру