Отца и сына отправили под стражу по делу о теракте на перегоне "Лигово-Стрельна"

Красносельский районный суд Петербурга отправил под стражу Александра и Артема Набокиных, обвиняемых в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п.а ч.2 ст.205 УК РФ), сообщила 15 апреля объединенная пресс-служба судов города. Они пробудут под арестом как минимум до 15 июня.

По версии следствия, поздно вечером 12 апреля Набокины якобы подожгли и уничтожили два релейных шкафа, обеспечивающих безопасный пропуск железнодорожных составов, на перегоне "Лигово-Стрельна". Имущественный ущерб был оценен на сумму не менее 345 тысяч рублей. Следствие полагает, что отец и сын могли совершить деяние в целях дестабилизации деятельности органов власти.

За совершение поджога Набокиным якобы пообещали денежное вознаграждение от неназванного "куратора" в размере 50 тысяч рублей.

Набокиных задержали 14 апреля. Мужчины свою вину признали. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2024 года Петербургский горсуд приговорил двух приятелей Василия Иванова и Сергея Саратовцева к девяти годами колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме за поджог релейных шкафов на перегоне Новая Деревня – Лахта.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру