Поджигателей релейного шкафа в Петербурге отправили в колонию строгого режима

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор для Василия Иванова и Сергея Саратовцева по статье о диверсии (п."а" ч.2 ст.281 УК РФ), об этом 4 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, в мае 2023 года Саратовцев увидел обращение неизвестного, который обещал выплатить 8 тысяч рублей тому, кто совершит поджог релейного шкафа на железной дороге в Петербурге или Ленинградской области.

Саратовцев решил согласиться на предложение, а также позвал своего близкого знакомого Иванова, которому переслал сообщение. Он тоже согласился. Для совершения задуманного они выбрали релейный шкаф на перегоне "Новая Деревня" – "Лахта", а потом совершили поджог.

По итогу ОАО "РЖД" был причинен ущерб на сумму почти 600 тысяч рублей. Содеянное Саратовцев снял на камеру, а видео отправил неизвестному. Деньги мужчины получили и разделили пополам.

В суде фигуранты вину признали и в содеянном раскаялись. Суд назначил наказание Иванову и Саратовцеву в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Напомним, что в июле фигурантов отправили в СИЗО. Сначала против низ возбудили дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК), однако потом обвинение ужесточили и дело переквалифицировали на статью о диверсии (ст. 281 УК).

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга