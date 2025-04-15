Реконструкция "Петровского" затронет территорию у "Юбилейного"

Работы по реконструкции стадиона "Петровский" затронут не только его территорию, но и участок у соседнего спорткомплекса "Юбилейный", сообщила 15 апреля "Фонтанка.ру". По информации издания, такой проект содержится в документации принадлежащей "Газпрому" УК "Петровский".

Под реконструкцию были выделены три участка – перед самим стадионом, вокруг него и часть территории возле спортивного комплекса "Юбилейный", расположенной на другом берегу реки Ждановка.

Проект был разделен на два блока. В рамках первого планируется создать культурно-спортивный комплекс вместимостью от 14 до 22 тысяч человек. Там рассчитывают проводить соревнования по хоккею, фигурном катанию, баскетболу, волейболу, боксу и другим видам спорта. Также площадка будет подходить для проведения концертов.

Второй блок будет многофункциональным, но с меньшей вместимостью – до 2 тысяч человек. Там планируют возвести многофункциональный трансформируемый зал с двумя VIP-ложами и двухуровневым зрительским фойе, фуд-молл с более чем 20 концепциями общепитов, восемь помещений под студии для взрослых и детей, фитнес-центр, коворкинг и зона киберспорта с тремя игровыми залами. Также в проекте запланирован комплекс бассейнов. Два из них будут в здании – один для взрослых (25х16 м) и еще один для детей (13,5х70 м). Также планируется открыть открытый круглогодичный термальный бассейн с подогреваемой водой и серфинг-центр, включающий специальную инфраструктуру и два бассейна.

На участке перед "Юбилейным" инвестор рассчитывает построить паркинг на 500 машиномест в добавок к такому же паркингу возле второго блока. Однако для возведения парковочных мест у соседнего стадиона необходимо добиться изменений в категорировании земель. Также в документации прописана возможность рассмотрения использования парковочных мест на паркинге строящегося Театра Эйфмана.

Как отмечает "Фонтанка.ру", на схеме движения пешеходов также отмечены подземный переход под Тучковым мостом и пешеходный мост. Их потенциальное строительство может быть связано с удаленным от стадиона паркингом.

Соглашение о реконструкции стадиона "Петровский" было подписано между губернатором Петербурга Александром Бегловым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером во время ПМЭФ в 2023 году. В июле 2024 года стало известно, что в рамках работ снос здания не планируется.

Стадиону в 2025 году исполняется 100 лет – здание было открыто в 1925 году. Он являлся домашним стадионом для петербургской футбольной команды "Зенит" с 1994 года до его "переезда" на "Газпром Арену" в 2017 году.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру