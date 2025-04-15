Кресты появились на логотипе Минспорта

На логотип Министерства спорта России вернули изображение христианских крестов, сообщили в Telegram-канале министра спорта Михаила Дегтярева. Новый логотип уже появилась в социальных сетях ведомства.

"Спорт должен быть не только с мышцами, но и душой. Наш министр продолжает менять имидж ведомства. По его поручению, на новую эмблему Минспорта вернулись христианские кресты", - говорится в публикации Telegram-канала Дегтярева.

Кресты появились на трех коронах над двуглавым орлом, а также на державе, которую птица держит в одной из своих лап. Ранее на месте крестов располагались ромбы. Сам Дегтярев обратил на это внимание во время интервью "Соловьев Live". Тогда он пообещал точно вернуть "кресты в Минспорт".

Отметим, что вопросы христианской символики волнуют не только министра спорта. В марте 2025 года депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник ("Единая Россия") направил обращение к помощнику президента Владимиру Мединскому с просьбой разобраться в вопросе создания единых рекомендаций по публичному использованию религиозных символов, чтобы избежать их возможного "цензурирования". По его словам, были замечены случаи, когда православные храмы в различных материалах изображались "без своего главного символа – креста".

Уже в апреле Крупник вместе со своими однопартийцами Анастасией Мельниковой и Денисом Четырбоком подготовили федеральную инициативу о правилах изображения религиозных объектов. По их мнению, храмы, мечети и синагоги должны изображаться с сохранением религиозной символики.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Министерства спорта