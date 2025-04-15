Маркетплейсы ограничили продажу тату-наборов по просьбе депутатов

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) заявил, что маркетплейсы Wildberries и Ozon поддержали его предложение о запрете продажи наборов для набивания тату детям, сообщила 15 апреля "Парламентская газета". Как рассказал в тот же день ТАСС, похожую идею высказала первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова.

Леонов призвал маркетплейсы прекратить продажу наборов для набивания татуировок лицам младше 18 лет 14 апреля. Предложение депутата было связано с появившимися в интернете сообщениями о том, что подростки приобретают на онлайн-платформах недорогие наборы с красками и машинкой для самостоятельного набивания татуировок. По его мнению, это несет большой риск для здоровья детей.

В свою очередь маркетплейсы отреагировали ограничением продажи подобных товаров несовершеннолетним. По словам Леонова, теперь для покупки такого набора пользователю нужно будет подтвердить свой возраст и предъявить паспорт при получении заказа в пункте выдачи.

В свою очередь Лантратова направила письмо гендиректору Wildberries Татьяне Ким с просьбой проверить факты продажи несовершеннолетним потенциально опасных тату-наборов. Депутат получила ответ от платформы, где сообщалось, что такие товары были перенесены в категорию "Для взрослых". Другой крупный российский маркетплейс Ozon сообщил, что ограничил продажу наборов для несовершеннолетних.

На этом Лантратова останавливаться не собирается. Она рассказала ТАСС, что депутаты Госдумы займутся вопросом недопущения распространения потенциально опасных тату-наборов среди детей.

"Мы, как законодатели, обязательно подумаем о дальнейших действиях, чтобы подобная опасная продукция не попадала в руки детей. Приятно видеть, что компании в этом вопросе выражают нам поддержку", - приводит цитату депутата издание.

Ранее законодатели выдвигали инициативы по регулированию продажи потенциально опасных товаров на маркетплейсах. В преддверии Нового года ввести запрет на продажу пиротехнической продукции несовершеннолетним на маркетплейсах и в отделениях "Почты России" предложило МЧС России.

Также в конце марта 2025 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить торговлю спортивным питанием на маркетплейсах. По его словам, ранее были выявлены несоответствия в маркировке и документации таких товаров. Он убежден, что продажа несертифицированной продукции несет большой риск для здоровья граждан.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру