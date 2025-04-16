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Медиатека 14:54

Кадры: Заседание ЗакСа 16 апреля

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.РуФото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру

На заседании Заксобрания 16 апреля депутаты заслушали доклад вице-губернатора Кирилла Полякова. Чиновник рассказал, как обстоят дела в экономике Петербурга и ответил на вопросы депутатов. Графики и диаграммы в его презентации чередовались вставками со "Смешариками". Как прошло заседание - в фотографиях фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутат Денис Четырбок и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

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Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко и зампред Жилищного комитета Дмитрий Спиридонов

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Депутаты из фракции "Единая Россия" Павел Крупник, Антон Рудаков и Вера Сергеева

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Депутат Константин Чебыкин рассказывает депутату Анастасии Мельниковой что-то

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Депутаты из фракции "Единая Россия" Марина Макарова и Игорь Высоцкий

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Председатель Заксобрания Александр Бельский и новый мировой судья (с цветами) после принесения присяги. Изначально спикер предложил сфотографироваться вдвоем, однако, заметив родственников судьи, пригласил их на общее фото

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Депутат, Герой России Любовь Егорова смотрит на коллегу Алексея Цивилева

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Депутат Денис Четырбок (планирует)

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Фрагмент из презентации вице-губернатора Кирилла Полякова. На экране - герой мультфильма "Смешарики" Ежик

Депутат Елена Рахова

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Высоцкий Игорь Владимирович 
Егорова Любовь Ивановна 
Крупник Павел Анатольевич 
Макарова (Лыбанева) Марина Вячеславовна
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Рахова Елена Алексеевна 
Рудаков Антон Юрьевич 
Сергеева Вера Владимировна 
Сухенко Константин Эдуардович
Цивилев Алексей Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 




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