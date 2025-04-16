УФАС возбудило антимонопольное дело против "Пулково" из-за цен на парковку

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Воздушные ворота Северной столицы", управляющего аэропортом "Пулково", сообщила 16 апреля пресс-служба ведомства.

Причиной претензий надзорного органа стало январское повышение цен на парковку на территории аэропорта. По данным УФАС, после роста тарифов заполняемость долгосрочных парковок в "Пулково" уменьшилась, однако их доходность осталась на прежнем уровне.

"Снижение загруженности зон парковочного комплекса даже в пиковые периоды их использования является результатом установления цены, которая отвечает признакам монопольно высокой", - заявили в ведомстве.

В антимонопольном органе выразили мнение, что парковочный комплекс аэропорта используется неэффективно. Также в УФАС считают, что компания не предоставила достаточного обоснования для повышения цен.

Отметим, в январе пресс-служба аэропорта поясняла, что рост тарифов на парковку был вызван уровнем инфляции.

УФАС уже обращало внимание на высокие цены за стоянку автомобилей в "Пулково" в декабре 2024 года. Тогда ведомство выдало ООО "Воздушные ворота Северной столицы" предписание понизить тарифы. Компания с этим не согласилась и решила оспорить предписание в суде. Как уточнили в УФАС, рассмотрение иска все еще продолжается, ближайшее заседание назначено на 21 апреля.

фото ЗАКС.Ру