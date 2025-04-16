Поляков доложил депутатам ЗакСа о состоянии петербургского бизнеса

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

О состоянии городской экономики рассказал депутатам Законодательного собрания Петербурга вице-губернатор Кирилл Поляков на заседании 16 апреля. Чиновник во время своего выступления затронул все "горячие" вопросы городской повестки: борьбу с "наливайками", ларьки и трудоустройство участников СВО. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в рамках "правительственного часа" рассказал депутатам Законодательного собрания о состоянии сектора малого и среднего предпринимательства в Северной столице за 2024 год. Исходя из его доклада, город входит в пятерку лидеров по стране по состоянию инвестиционного климата. Сейчас в секторе малого и среднего предпринимательства занято почти 2 млн человек. Число самозанятых с 2022 года выросло на 206% и превышает 834 тысячи.

Отдельно Поляков упомянул об успешных петербургских предприятиях. Например, по его словам, сеть ресторанов "Теремок", которая специализируется на блинах, за четыре года стала "самой популярной сетью ресторанов" в Петербурге. Добиться такого результата удалось не без поддержки Смольного. Отметим, интерьеры "Теремка" нередко становились местом проведения всевозможных круглых столов на тему предпринимательства с участием чиновников.

Также речь зашла о нестационарных торговых объектах (НТО). Сейчас в Смольном озадачены вопросом поддержания комфорта городской среды и сохранения архитектурного облика Северной столицы. В связи с этим в администрации города готовятся кардинально пересмотреть порядок размещения киосков. В результате "переписи" существующих мест размещения НТО профильные ведомства насчитали более 3,5 тысячи участков. Более 3 тысяч из них предлагается исключить. В будущем чиновники намерены уделять особое внимание внешнему облику таких точек.

Как это обычно бывает во время визитов чиновников в ЗакС, депутатам разрешили задать по одному вопросу от каждой фракции. Первым слово дали лидеру единороссов в парламенте Павлу Крупнику. Он поднял тему социализации и трудоустройства участников специальной военной операции. Поляков ответил, что этот вопрос стоит сегодня "как никогда остро". Смольный совместно с предприятиями ведет программу по переобучению и подготовке специалистов — из городского бюджета организациям компенсируют порядка 80% затрат бизнеса на учебные программы. Отдельно вице-губернатор отметил "Петросталь", где трудятся около пяти десятков участников СВО. Там предоставляют компенсацию аренды жилья, транспортных расходов и других нужд.

Заместитель главы фракции Александр Рассудов (лидер объединения Ирина Иванова, судя по соцсетям, отдыхает на Северном Кавказе) решил узнать мнение Полякова об обсуждаемом законе о "наливайках". Сейчас на рассмотрении Заксобрания находится законопроект, направленный на борьбу с алкомаркетами в жилых домах, однако, по мнению рестораторов, от инициативы могут пострадать и добросовестные точки общепита.

- У нас в городе три с лишним тысячи предприятий общественного питания, из которых примерно 2600 располагаются в многоквартирных домах. То есть порядка 80% этот законопроект затрагивает. Причем часть из них достаточно уникальна, - сказал Рассудов.

Он поинтересовался, изучали ли в Смольном возможное сокращения поступлений в бюджет — ежегодно упомянутые им три тысячи точек общепита приносят региональному ВВП порядка 200 млрд рублей. Поляков ответил, что "вопрос назрел". Все предлагаемые требования к ресторанам, по его мнению, оправданы.

- Мы когда подходили к формированию этого закона, мы очень внимательно советовались с коллегами из прокуратуры, из МВД, которые за последнее время составили 17 тысяч протоколов. Представляете, насколько эти "наливайки" отвлекают сотрудников МВД от задачи ловить преступников. Большая часть этих людей — не преступники. Просто напились и поют, - заявил вице-губернатор.

Поляков заверил, что на экономику города законопроект о "наливайках" негативно не повлияет.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов решил отойти от вопросов промышленной политики и переключился на смежную для Полякова тему. Он, напомним, также отвечает за работу комитета по транспорту. Вопрос Шишлова был связан с зонами платной парковки и их оплаты. Он пожаловался, что из-за различных технических трудностей с использованием приложения появляются основания для штрафов. Поляков парировал, что определенные проблемы с приложением в прошлом были, но из-за ограничений иностранных разработчиков программного обеспечения. Сейчас же горожане могут пользоваться отечественной разработкой. Теперь приложением занимается петербургская IT-компания. Ответ на вопрос Шишлова плавно перетек в презентацию ПО.

- Это мобильное приложение позволяет не исправлять ошибки прошлого, а не совершать их в будущем. Там есть опция, которую нажимаешь и автоматически продлеваешь парковочную сессию. Вы, например, пошли к зубному врачу. Одну пломбу поменять. Ну, врач выявил какие-то дополнительные проблемы. Вы находитесь в кресле, вам неудобно нажимать на эту кнопку — есть такая опция, можно поставить автоматическое продление и установить время от 15 до 60 минут… - продолжал Поляков.

К вопросу платных парковок подключился председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он решил воспользоваться служебным положением и узнать у бывшего коллеги, когда его супруга Виктория сможет оформить положенное ей второе льготное парковочное разрешение. Поляков пообещал отправить спикеру "пуш-уведомление", когда соответствующие нормы утвердит губернатор.

Фотографии с заседания смотрите в репортаже фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру