Мезенцев стал полпредом президента в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин 17 апреля назначил Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Дмитрий Мезенцев, ранее занимавший должность госсекретаря Союзного государства России и Беларуси, сменил на посту полпреда президента в Конституционном суде другого петербуржца, Александра Коновалова. Днем ранее Совет Федерации утвердил кандидатуру Коновалова на должность судьи КС.

Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде. После окончания Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I) занимал различные должности в райкоме, обкоме и горкоме ВЛКСМ.

С 1990 по 1993 год являлся депутатом Ленинградского горсовета. В 1991 году был назначен на должность председателя комитета по печати и СМИ Петербурга при Анатолии Собчаке. После поражения Собчака на выборах главы города в 1996 году оставил должность и переехал в Москву.

Дважды являлся сенатором в Совете Федерации – с 2009 по 2012 год и с 2015 по 2019 год. В свой первый срок Мезенцев представлял Иркутскую область, которую возглавил после окончания полномочий в Совфеде. В 2012 году ушел в отставку с поста губернатора региона. В том же 2012 году выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России в качестве самовыдвиженца, однако не смог набрать нужное количество подписей в свою поддержку после отбраковки.

В свой второй срок в Совфеде Мезенцев представлял Сахалинскую область с 2015 по 2019 год. После окончания полномочий был назначен послом России в Беларуси, а в марте 2021 года перешел на должность госсекретаря Союзного государства двух стран.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля