Бывший глава Минюста Коновалов стал судьей Конституционного суда

Совет Федерации назначил Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда России, сообщила 16 апреля пресс-служба ведомства. Ранее он возглавлял Министерство юстиции.

Кандидатуру Коновалова на должность судьи Конституционного суда выдвинул президент России Владимир Путин 3 апреля. 16 апреля решение было поддержано Советом Федерации.

Александр Коновалов родился в 1968 году в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Правоведение" в 1992 году. Там же в 1999 году защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук. В 2019 году в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина получил степень доктора юридических наук.

В правовой сфере Коновалов работает с 1992 года. Начинал карьеру в органах прокуратуры, где протрудился до 2005 года. В том же 2005 году был назначен прокурором Республики Башкортостан. В этой должность Коновалов пробыл до ноября, после чего перешел на должность полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В 2008 году был назначен на должность министра юстиции России, на посту он пробыл до 2020 года. С 2020 по 2025 года являлся полпредом президента в Конституционном суде.

Напомним, в начале апреля 2025 года стало известно о смерти заместителя председателя Конституционного суда Сергея Маврина. Он скончался на 74-м году жизни в Петербурге. С 2005 по 2009 год Маврин занимал должность судьи в Конституционном судье, после чего перешел на пост зампреда КС.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру