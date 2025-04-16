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Новости 13:43

Бывший глава Минюста Коновалов стал судьей Конституционного суда

фото ЗакС политика Бывший глава Минюста Коновалов стал судьей Конституционного суда

Совет Федерации назначил Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда России, сообщила 16 апреля пресс-служба ведомства. Ранее он возглавлял Министерство юстиции.  

Кандидатуру Коновалова на должность судьи Конституционного суда выдвинул президент России Владимир Путин 3 апреля. 16 апреля решение было поддержано Советом Федерации.

Александр Коновалов родился в 1968 году в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Правоведение" в 1992 году. Там же в 1999 году защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук. В 2019 году в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина получил степень доктора юридических наук.

В правовой сфере Коновалов работает с 1992 года. Начинал карьеру в органах прокуратуры, где протрудился до 2005 года. В том же 2005 году был назначен прокурором Республики Башкортостан. В этой должность Коновалов пробыл до ноября, после чего перешел на должность полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В 2008 году был назначен на должность министра юстиции России, на посту он пробыл до 2020 года. С 2020 по 2025 года являлся полпредом президента в Конституционном суде.

Напомним, в начале апреля 2025 года стало известно о смерти заместителя председателя Конституционного суда Сергея Маврина. Он скончался на 74-м году жизни в Петербурге.  С 2005 по 2009 год Маврин занимал должность судьи в Конституционном судье, после чего перешел на пост зампреда КС.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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