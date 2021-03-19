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19 марта, 20:56

Экс-посол России в Беларуси стал госсекретарем Союзного государства

фото ЗакС политика Экс-посол России в Беларуси стал госсекретарем Союзного государства

Бывший посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства России и Беларуси, соответствующее постановление подписал белорусский президент Александр Лукашенко.

Прежний госсекретарь, Григорий Рапота, освобожден от обязанностей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на этом посту Мезенцев обеспечит "преемственность работы" и "продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений".

Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла в Беларуси 19 марта. Еще в феврале РБК со ссылкой на источники писал, что Мезенцев может перейти на должность госсекретаря Союзного государства.

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