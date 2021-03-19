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19 марта, 19:10

Путин освободил от обязанностей посла РФ в Беларуси Мезенцева

фото ЗакС политика Путин освободил от обязанностей посла РФ в Беларуси Мезенцева

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от обязанностей после России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, документ опубликован на портале правовой информации.

Кто займет место Мезенцева на этом посту, пока неизвестно. 19 марта Мезенцев встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и обсудил с ним спектр отношений между двумя странами и вопросы углубления сотрудничества, сообщила в Facebook пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева.

Мезенцев стал послом России в Беларуси в 2019 году, сменив на этом посту Михаила Бабича, которого МИД Беларуси критиковал за высказывания и поведение. До этого назначения Мезенцев был сенатором Совета Федерации.

 

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