Запрет деятельности "Талибана"* в России приостановлен Верховным судом

Верховный суд приостановил 17 апреля запрет деятельности движения "Талибан"* в России, сообщило РИА "Новости". Как уточнило информагентство, решение подлежит немедленному исполнению.

"Решение подлежит немедленному исполнению", — говорится в решении ВС.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Закон, в соответствии с которым может быть приостановлен запрет на деятельность запрещенной организации, в конце декабря 2024 года подписал президент Владимир Путин.

С иском о приостановке запрета деятельности "Талибана"* в Верховный суд обратилась Генеральная прокуратура, информация об этом появилась в конце марта. До этого Второй Западный окружной военный суд вынес приговор приговор журналистке и писательнице Надежде Кеворковой**, которую обвиняли в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за двух постов в Telegram, один из которых касался "Талибана"*. С учетом проведенного в СИЗО времени ей назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

*Движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

**Росфинмониторинг включил Надежду Кеворкову в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру