"Ортодоксального сталиниста" осудили в Петербурге за реабилитацию нацизма

Городской суд Петербурга огласил приговор Дмитрию Денисову по делу о реабилитации нацизма в интернете, сопровождающейся осквернением символов воинской славы России (п. в ч. 2, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщили 17 апреля в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Петербуржцу, именующему себя "ортодоксальным коммунистом и сталинистом", назначили год и восемь месяцев колонии-поселения с трехлетним запретом на размещение материалов в интернете.

Как установил суд, 15 января 2023 года Денисов разместил в публичной группе во "ВКонтакте" негативное высказывание о России и ее президенте Владимире Путине, сопроводив его фотоколлажем с изображением главы государства. Еще один коллаж был сделан на основе фотографии Путина с "Бессмертного полка".

Подсудимый частично признал себя виновным в совершении вменяемых преступлений. В суде он пояснил, что не согласен с юридической квалификацией вменяемых ему деяний, поскольку, в силу собственных воззрений, он "ни при каких обстоятельствах не мог оправдывать нацизм, а лишь собирался оскорбить представителя власти в лице президента Российской Федерации", передала слова Денисова судебная пресс-служба.

В конце марта в Кингисеппе возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма и о халатности из-за потушенного несовершеннолетними Вечного огня. Инцидент привлек к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который взял расследование на контроль.

Андрей Казарлыга, фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга