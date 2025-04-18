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Новости 13:57

На Московском вокзале задержали адвоката по делу об оскорблении чувств верующих

фото ЗакС политика На Московском вокзале задержали адвоката по делу об оскорблении чувств верующих

Петербургский адвокат Тимур Рзаев был задержан сотрудниками полиции на Московском вокзале утром 18 апреля, сообщила "Фонтанка.ру". Ему вменяют оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповедания (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Рзаева задержали около 11 утра, когда тот сходил с поезда, прибывшего из Воронежа. С вокзала адвоката повезли в Следственный комитет, где его собираются процессуально задержать для дальнейшего избрания меры пресечения в суде.

По версии следствия, вечером 13 апреля Рзаев вместе с другим лицом якобы уничтожил пасхальные украшения в доме 34 на улице Дибуновской. Мужчины будто бы сорвали воздушные шарики и вынесли с этажа столик, где стояла освященная верба. По словам потерпевших, они якобы также бросили на пол икону.

Сам Рзаев заявил, что украшение дома не было согласовано на собрании жильцов, а декор нарушал правила противопожарной безопасности. Что касается иконы – адвокат утверждает, что он ее не бросил, а аккуратно положил. Он также подчеркнул, что "действовал без религиозной подоплеки", так как сам является верующим человеком. Рзаев заявил, что считает себя "русским по духу и рождению", так как родился и вырос в Петербурге, а его жена – русская по национальности.

По данным "Фонтанки.ру", заявления в МВД и СК по факту демонтажа пасхального декора написал местный житель, участвовавший в украшении дома. Он просил правоохранителей возбудить дело об оскорблении чувств верующих. В итоге было возбуждено два дела – об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Скандал в элитном доме дошел и до главы Следкома России Александра Бастрыкина. Вечером 17 апреля пресс-служба СК РФ сообщила, что Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олега Бобкова доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах инцидента. 

Отметим, что Тимур Рзаев уже ранее упоминался в материалах ЗАКС.Ру. В 2021 году он защищал в суде Ивана Дорофеева – родственника бывшего оппозиционного депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника*. Дорофеев был арестован в марте 2021 года. В феврале 2022 года Дорофеева приговорили к 1 году и 9 месяцам заключения в колонии-поселении за незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта (ч.1 ст.228 УК РФ). Он был освобожден в зале суда, так как ему зачли время пребывания в СИЗО.

* Максим Резник внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Резник Максим (внесен в реестр иностранных агентов) Львович




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